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Общество

1 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — микрорайоны «Достук», «110-й квартал», отрезки улиц Талдысуйской, Кайназаровой, Месароша, Профсоюзной, Темировской, Лумумбы, Буурдинской, Салтанат, Эгинчиева;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Касым», «Маданият», «Ынтымак», «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-55 — Чуй-57);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Журнальной, Гагарина, Маликова, Кудрука, Учкурганской, Урицской, Джирголанской, Киевской, Логвиненко, Тоголока Молдо, проспекта Чуй, переулок Тюпский, 10-й микрорайон, 25;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я), 12-й микрорайон, 62-69, 62/5, 65/2;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Магаданской, Курекеевой, Пролетарской, Мичурина, Жибек Жолу, бульвара Эркиндик.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Совхозная, Школьная, Тулебердиева, Скворцова, Восточная, жилмассивы «23 га», «Берекет», «Биримдик», «Кут», «Келечек», «Замандаш», «2 га», «Шаттык», «Ынтымак», «МТФ»), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Берлик (улицы Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Фрунзе, Школьная, Октябрьская, Айбаш, Верхняя, Солто-Ата, переулки Больничный, Почтовый, Клубный, контуры 578, 569, 554), Мраморное (улицы Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Жетиген, Целинная, 70 лет Октября, Молодежная, МТФ, Юбилейная, Северная, Акчи, Березовая, Сары Булак), Керниш (улица Спутник), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мамыркалиева, Лермонтова, Мичурина, проспект Ленина), Луговое (улицы Тенистая, Луговая, Мирная, Новостройка), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял), Байтик (улицы Новостройка, Исмаилова, Эшмамбета, Суюмбаева, жилмассив «Байтик»), микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Учкун, Путейская, Манаса, Чымындык, Алтын-Бак), жилмассив «Кырман» (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, 6 га, 20 га, Достук, Иссык-Куль), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмата, Мадиева, Конур Осмона, Митиева, Бишкек, жилмассивы «Торт-Гуль», «Апышева»);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Советский, Токтогула), Джал (улицы Бакен-Ата, Весенняя, Гагарина, Интернациональная, Проектируемая, Сатке, Фрунзе, Сельсоветская, Школьная), Кызыл-Туу (улицы Жылымыш, Мамеева, Проектируемая, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова), Манас (улицы Западная, Комсомольская, Совхозная, Широкая, Южная, Пушкина, Ломоносова, Авиагородок, Черемушки), Первомайское (улицы Калинина, Ленина, тупик Северный), Сокулук (улицы Ленина, Садовая, Кайназарова, Комсомольская, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Труда, Фрунзе, Цветочная, Бакыта, Ленинградская, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Мичурина, Больничная, Алма-Атинская), Романовка (улица МТФ);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Фрунзе), Садовое (улица Советская), Спартак (улицы Ленина, Горького, Попова), Беш-Корук (улица Мааке);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-12.00 — села Сын-Таш, Кызыл-Арык, Тельман, Жетиген;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Степная, Чапаева, Луговая, Ключевая, Центральная, Мичурина, Кошевого, 40 лет Киргизии, 39, 41, 42, 46), села Алексеевка (улицы Жукова, Панфилова), Ийри-Суу (улица Восточная);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Мусаходжоева), Первомайское (улицы Пионерская, Советская, Ынтымак, Садовая, Прудовая);

Чуйский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Ак-Бешим, Арал, Заказник, Кош-Кашат (улица Верхняя), Шамшы (улица Советская, Набережная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Пролетарская, Восточная, Каракольская, Победы), села Чым-Коргон (улица Омуралиева), Ак-Тюз (улица Фоменко), Торт-Куль.
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Жетиген, Советская, Маркса), села Кызыл-Адыр, Беш-Таш, Калба, Ак-Коргон, Талды-Булак, Кашара, Таш-Кудук, Боо-Терек, Манас, Талас, Согот, Кара-Арча.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Ак-Жар, Миялы, Катта-Талдык, Кызыл-Ордо, Эшме, Бору, Жыналач, Комбаза, Кара-Согот, город Ош (села Озгур, Толойкон, жилмассивы «Сары-Мазар», «Калинин»).
5
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, 9-й пятилетки).
6
Иссык-Кульская область
  • 9.00-16.00 — села Ананьево, Жаркынбаева, Чог, Кичи-Орукту, Орукту, город Каракол (часть).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199440/
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