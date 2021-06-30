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Общество

Фонд «Аль-Мактум» построит современный образовательный комплекс в Кыргызстане

Фонд «Аль-Мактум» построит современный образовательный комплекс в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, прошла встреча министра Болотбека Купешева с членом попечительского совета фонда Мирзой Хуссейном Аль-Сайегом.

В ведомстве отметили, что «Аль-Мактум» реализует ряд социальных и образовательных проектов по всему миру. Ключевой задачей фонда является повышение уровня образованности в мире. А Мирза Аль-Сайег имеет полномочия по принятию решений, определению и реализации проектов помощи в иностранных государствах от имени фонда.

По итогам встречи достигнута договоренность о строительстве современного образовательного комплекса на территории Кыргызстана с углубленным преподаванием программ по STEM-образованию (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Министерством определен участок под строительство образовательного комплекса, разработан эскиз и концепция образовательного комплекса «Республиканский центр по поддержке талантливых детей «БИЛИМ, ИЛИМ».

Кроме того, фонд выразил готовность оказать содействие в организации курсов шитья для одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — поэтапно обеспечить по 50-60 швейных машин. По завершении курсов машины будут передаваться в собственность отучившихся, а для новых участников курса закупят новые швейные машинки. «Министерство определяет профессиональные лицеи, на базе которых будут открыты и организованы курсы шитья для одиноких матерей. Фонд на следующей неделе готов отправить в Кыргызстан первую партию швейных машин германского производства», — добавили в ведомстве.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере начального профессионального образования. «Достигнута устная договоренность, что фонд выделит финансы на проведение ремонтных работ и оснащения необходимым оборудованием профессиональных лицеев, на базе которых будут открыты и организованы дополнительные курсы подготовки и переподготовки кадров по востребованным профессиям», — отметили в ведомстве.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Основными направлениями сотрудничества будет являться строительство и ремонт объектов общеобразовательных и образовательных организаций, а также их оснащение материально-технической базой и необходимой мебелью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199323/
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