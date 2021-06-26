17:02
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Коек в больницах Бишкека все меньше с каждым днем

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 81 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 июня:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 2;
  • Клинический родильный дом № 2 — 7;
  • Городская клиническая больница № 1 — 6;
  • Городская клиническая больница № 6 — 1;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
  • Чуйская областная объединенная больница — 14;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 8;
  • Республиканский центр наркологии — 20;
  • Национальный центр фтизиатрии — 5.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 119 тысяч 873 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199016/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с третьей волной COVID-19. Как кыргызстанцы оценивают меры властей
В Кыргызстане снижена цена ПЦР-теста. Но частных лабораторий это не касается
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 919 человек, 1 тысяча 13 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 медработников
Третья волна COVID-19. Что делать, если заболел, и о чем надо забыть
В КР выявили 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 119 873
Узбекистан усиливает ограничения из-за роста заражения коронавирусом
В Кыргызстане зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»
Существуют нарушения иммунной системы. Микробиолог о заболевшем главе Минздрава
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Взятка в&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в&nbsp;суде Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
16:46
Третья волна COVID-19. Коек в больницах Бишкека все меньше с каждым днем Третья волна COVID-19. Коек в больницах Бишкека все мен...
16:21
Изменение климата. В Бишкеке открылась выставка о проблеме таяния ледников
16:00
COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
15:54
Смерть ребенка в детском доме. ГУВД ответило депутату
15:49
COVID-19. Функционал горячей линии 118 расширят