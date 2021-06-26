Третья волна COVID-19. Коек в больницах Бишкека все меньше с каждым днем

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 81 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 26 июня:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 2;

Клинический родильный дом № 2 — 7;

Городская клиническая больница № 1 — 6;

Городская клиническая больница № 6 — 1;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 14;

Национальный центр онкологии и гематологии — 5;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 8;

Республиканский центр наркологии — 20;

Национальный центр фтизиатрии — 5.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 119 тысяч 873 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.