Третья волна COVID-19. Коек в больницах Бишкека все меньше с каждым днем

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 81 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 26 июня:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 2;
- Клинический родильный дом № 2 — 7;
- Городская клиническая больница № 1 — 6;
- Городская клиническая больница № 6 — 1;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 14;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 8;
- Республиканский центр наркологии — 20;
- Национальный центр фтизиатрии — 5.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 119 тысяч 873 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.