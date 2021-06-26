В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрированы 3 случая, в Оше — 2, в Чуйской области — 8, Ошской — 3, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 11, Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны три медработника, из домашней изоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 267, из которых выздоровели 4 тысячи 830 медработников.