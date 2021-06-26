В Кыргызстане за сутки выявили еще 892 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрирован 401 случай, в Оше — 55, в Чуйской области — 143, в Ошской — 81, в Таласской — 7, в Нарынской — 7, в Иссык-Кульской — 27, в Джалал-Абадской — 110, в Баткенской — 61.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 119 тысяч 873 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,3 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.