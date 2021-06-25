Узбекистан усиливает ограничения из-за роста заражения коронавирусом

Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане усиливаются действующие и вводятся дополнительные карантинные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

С 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из соседних областей на автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) «в случае отсутствия срочной необходимости».

Кроме того, с 28 июня все развлекательные объекты по всей стране (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) будут работать по графику с 8.00 до 20.00.

«При этом число посетителей в этих заведениях не должно превышать 50 процентов от общего объема вместимости», — говорится в сообщении.