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Общество

Через кыргызско-казахскую границу неизвестные пытались перебросить наркотики

Через кыргызско-казахскую границу неизвестные пытались перебросить наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГПС ГКНБ.

По ее информации, пограничный наряд накануне заметил двух граждан, находившихся на территории Казахстана, вблизи линии государственной границы.

«Наблюдая за действиями неизвестных, пограничники обнаружили, что со стороны Казахстана на территорию Кыргызстана они перебросили четыре двухлитровые пластиковые бутылки и буквально сразу скрылись», — сказали в ведомстве.

Как показала проверка, в бутылках находилась марихуана. Общий вес наркотиков составил 2 килограмма 120 граммов.

После составления документов наркотическое вещество было передано сотрудникам территориальных подразделений МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198941/
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