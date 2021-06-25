В Бишкеке установили знаки пешеходного перехода с подсветкой

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» установило новое освещение для пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

На пересечении улиц Ганди и Тулебердиева и на отрезке улиц Масалиева и Садырбаева установили двусторонний знак пешеходного перехода с подсветкой и шесть дополнительных светодиодных светильников.

«Дополнительное освещение улучшит уровень видимости объекта и повысит концентрацию внимания водителей», — отметили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Дорожный знак с подсветкой

Если на вашей улице стало темно, можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу МП «Бишкексвет»: 0312463089, 0312576351, 0777902115, 0702805756.