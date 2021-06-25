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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Список поликлиник, где можно получить вакцину «Спутник V»

Получить вакцину от коронавируса «Спутник V», независимо от возраста, можно в нескольких поликлиниках Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, препарат имеется в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

Напомним, ранее эта вакцина была доступна только лицам старше 60 лет, имеющим хронические заболевания, и медикам. Бишкеку выделено 25 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Кыргызстан также ждет вторую партию китайской вакцины компании Sinopharm и более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198926/
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