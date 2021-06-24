COVID-19 в мире. Заразились более 179,5 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 434 тысячи 447 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 179 миллионов 541 тысяча 481 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 577 тысяч 651), Индии (30 миллионов 28 тысяч 709), Бразилии (18 миллионов 169 тысяч 881), Франции (5 миллионов 824 тысячи 127), Турции (5 миллионов 387 тысяч 545), России (5 миллионов 306 тысяч 69), Великобритании (4 миллиона 683 тысячи 986), Аргентине (4 миллиона 326 тысяч 101), Италии (4 миллиона 255 тысяч 434), Колумбии (4 миллиона 27 тысяч 16), Испании (3 миллиона 773 тысячи 32) и Германии (3 миллиона 732 тысячи 439).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 890 тысяч 437. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 561 человека. В том числе в США всего скончались 602 тысячи 837 человек, Бразилии — 507 тысяч 109, Индии — 390 тысяч 660, Мексике — 231 тысяча 847, Великобритании — 128 тысяч 291, Италии — 127 тысяч 352 и России — 128 тысяч 719.

В Кыргызстане зарегистрировали 118 тысяч 106 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 469 тысяч 975, Узбекистане — 107 тысяч 266, Таджикистане — 13 тысяч 358.