Третья волна COVID-19. В Бишкеке сокращается количество свободных койко-мест

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 91 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 24 июня:
- Национальный хирургический центр — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
- Чуйская областная объединенная больница — 1;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 1;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;
- Национальный госпиталь (мобильная госпиталь) — 17;
- Республиканский центр наркологии — 50.