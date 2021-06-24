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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В Бишкеке сокращается количество свободных койко-мест

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 91 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 24 июня:

  • Национальный хирургический центр — 1;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 1;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 15;
  • Чуйская областная объединенная больница — 1;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 1;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 3;
  • Национальный госпиталь (мобильная госпиталь) — 17;
  • Республиканский центр наркологии — 50.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 118 тысяч 106 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198732/
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