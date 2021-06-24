Третья волна COVID-19. В Бишкеке сокращается количество свободных койко-мест

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 91 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 24 июня: