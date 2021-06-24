В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 21 медработник. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Оше зарегистрировали пять случаев, Ошской области — семь, Чуйской — четыре, Баткенской и Иссык-Кульской — по два, Джалал-Абадской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 208, из которых выздоровели 4 тысячи 807 медработников.