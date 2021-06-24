В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 8 тысяч 230 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 5 тысяч 626 пациентов, в больницах — 2 тысячи 604. В том числе 120 человек — в крайне тяжелом состоянии, 801 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 664 человек (или 63,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 19 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 475 человек. В Бишкеке выписаны 183 человека, Оше — 118, Чуйской области — 54, Ошской — 70, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 16.

С начала марта 2020 года выздоровели 106 тысяч 858 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.