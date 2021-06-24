В Кыргызстане за сутки выявили еще 822 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 300 случаев, Оше — 70, Чуйской области — 207, Ошской — 93, Таласской — 9, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 80, Баткенской — 42.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 118 тысяч 106 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.