24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Троицкой, Кулиевой, Московской, Зеленой, Месароша, Средней, Дэн Сяопина, Рыскулова, проспекта Манаса;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таш-Рабат, Кыбыла), «Ак-Ордо» (улица Каркыра), Тогуз-Канат, Арча-Бешик;

9.30-19.00 — 10-й микрорайон, 22, 8-й микрорайон, 32/1, 45, 45/1, 46, 46/2, 47, улица Жукеева-Пудовкина, 77, 79, 81, 83;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Богачы, Кок-Жар, Молдокулова, Босого, Сайма-Таш, Хивинская, Акылбекова), «Кара-Жигач» (улицы Чоктал, Багыш);

9.30-18.30 — отрезки улиц Лермонтова, Курманалиевой, Веселой, Целинаградской, Буденого, Волховской, Пархоменко, Салиевой, Армавирской, Рязанской, Жибек Жолу, переулки Рыбинский, Пишпекский, Кирпичный.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Мичурина, Токмакская, 22 га, Бокомбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, проспекты Ленина, Победы, переулок Школьный), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, тупик Станционный, жилмассив «Адилет»), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская, Сибирская, 20, 20/2), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная), Лесхоз (улица Лесхозная), Беш-Кунгей, Арашан, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская, Школьная, Юбилейная, Набережная, контур 578, 569), Берлик (улицы Жумалы, Новая, Токтогула), Торт-Гуль (улицы Куюкова, Тулеева, Мадиева, Кумушалиева, Кийизбаева), Маевка (улицы Новая, Школьная, Молодая Гвардия, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная), Чон-Таш, жилмассив «Умут»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Восточная, Лесная, Животноводство, Строительная, Проектируемая), села Новопавловка (улицы Гагарина, Кирова, Фрунзе, Школьная, тупик Школьный, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Советской, Токтогула), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Новая, Тупиковая, Переулочная, Западная, Средняя, Южная, Проектируемая, Заводская, Комсомольская, Гагарина), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Романовка (улицы Заводская, Карла Маркса, Юбилейная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (средняя школа № 2), Сретенка (улица Калинина), Беловодское (улицы Крупская, Бокомбаева, Малозеленая, Комсомольская, Украинская, Московская, Садовая, Кирова, Шолохова, Маркса, Вокзальная, 50 лет Октября, Набережная, Крупская, Красноармейская, Дружба, Северная, Рябова, Тулебердиева, Октябрьская, Королева, Пионерская, Восточная, Киевская, Космическая, Железнодорожная, Новоленинская), Беш-Корук, ущелье Ак-Суу;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Первомайское;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (участок «Гидропартия»), села Алексеевка (улицы Кавказская, Школьная, Калинина), Сосновка (улицы Киевская, Первомайская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, Кирпичная, Строительная, Мичурина, Логвиненко, Мира, Белинского, Крупского, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Максима Горького, район магазина «Норус»), Первомайское (улицы Первомайская, Пионерская, Садовая, Советская, Прудовая, Ынтымак);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — город Токмак (промзона, Чуй РЭС, текстильная фабрика), села Кызыл-Аскер, Алга, Менеткеч, Бурана, Калыгул, дачи «Золотая осень»;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — город Орловка.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Некрасова, Маяковского, район «Загодзерно»), села Боо-Терек, Маданият, Беш-Таш, Калба, Жайылган.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Кулатов», «Черемушки», «Дыйкан-Кыштак», улицы Осмонова, Бекбалаева, Ноокат, села Шалдырама, Бобби, Адыр, Катта-Тал, сельские управы Ак-Жар, Колдук, Кызыл-Тоо, Салам-Алик.

5 Баткенская область Баткенская область