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Общество

Рост цен на ГСМ. В июле топливо в Кыргызстане подорожает еще на 6 процентов

В июле топливо в Кыргызстане может подорожать еще на 6 процентов. Об этом 24.kg сообщили в Союзе нефтетрейдеров.

По его данным, цены на многие товары, в том числе и на нефть, стремительно растут. Стоимость фьючерсных поставок нефти на сегодня составляет более $75 за баррель.

«Спрос растет, по анализу Bank of America, цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель к 2022 году. Похожие прогнозы представили и крупнейший глобальный нефтетрейдер Trafigura, и американский банк Goldman Sachs. Подорожание нефти связывают с ростом спроса и ограниченностью предложений», — отмечают нефтетрейдеры.

По информации участников рынка, в Казахстане тоже растут цены на нефтепродукты. Непосредственно на рынок влияет планируемая остановка на ремонт Павлодарского НПЗ с 24 июля по 16 августа. По предположениям экспертов рынка, во время ремонта на НПЗ возможна нехватка топлива, что может привести к увеличению импортных поставок из России в северные регионы РК. Трейдеры сообщили, что некоторые поставщики ограничили продажи топлива, так как ожидают дальнейшего роста цен.

В Узбекистане стоимость нефтепродуктов также выросла. Это связанно с ростом отпускной стоимости нефтепродуктов в РФ, удорожание в среднем составило от $25 до $30 за тонну.

«Средняя цена на оптовые партии бензина Аи-92 на внутреннем рынке сегодня составляет 54 тысячи рублей, а экспортная цена Аи-92 превысила 67 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо на фоне роста спроса и роста котировок в Европе бьет исторические рекорды, подорожав на 6 процентов», — говорят в Союзе нефтетрейдеров.

По их прогнозам, в июле цена на ГСМ вырастет от 4 до 6 процентов.

«Кыргызстан импортозависим во многих сферах, в том числе в нефтепродуктообеспечении. Необходимо учитывать, что на отпускные цены производителей мы повлиять не можем, поэтому нужно использовать иные меры воздействия на рынок страны, например, снижение налогов на нефтепродукты в периоды пикового потребления, применение льгот при ввозе транспортных средств с гибридными и электродвигателями, упрощение строительных норм для АГЗС», — предлагают нефтетрейдеры.

По их словам, это позволит быстро развить рынок газомоторного топлива и укрепит национальную валюту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198552/
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