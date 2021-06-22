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Общество

Мэрия Бишкека продолжает штрафовать нарушителей правил благоустройства

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии Бишкека продолжает борьбу с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за неделю сотрудники обошли 300 хозяйствующих субъектов и выявили нарушителей.

«За нарушение правил содержания автомобильных дорог понесут ответственность компании: «Импер Строй» (улица Тыныстанова, 77), «Акаана» (улица Панфилова, 81) и горожанин Э.Джакыпов, проживающий в микрорайоне «Джал». По данной статье штраф для физических лиц составляет 7 тысяч 500 сомов, для юридических — 23 тысячи сомов», — отметили в мэрии.

Филиал «Инженерно-технический центр» ОсОО «Газпром Кыргызстан» (улица Фучика,19) оштрафован за то, что не восстановил поврежденную в результате ремонта дорогу. Компании «Сталь Монтаж», ПЗМ «Арго», «Орто Джал», владелец магазина «Дас-Мед» — за выброс мусора в неустановленных местах и за антисанитарию на прилегающей территории. Им грозит штраф от 3 до 13 тысяч сомов.

За сжигание бытового мусора оштрафован детский сад № 185, за выброс бытового мусора — автомойка Aqua Servise. Эта категория влечет за собой штраф от 5 тысяч 500 сомов до 17 тысяч сомов.

За выброс производственного мусора на 7 тысяч 500 сомов оштрафована горожанка Р.Асланова, проживающая в жилом массиве «Дордой».

В мэрии просят сообщать о фактах нарушения санитарных норм и правил благоустройства в Санитарно-экологическую инспекцию по номеру: 0705564756.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198522/
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