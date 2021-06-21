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Общество

Одна из библиотек в Бишкеке получила шлемы виртуальной реальности

Американский информационно-ресурсный центр «Америка Борбору», расположенный в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени Касымалы Баялинова, запустил очередную программу «Караван американских уголков».

Она предлагает информацию о бесплатных программах изучения английского языка, возможностях программ обучения и обмена в США, а также о семинарах STEAM по программированию и кодированию для молодежи.

Во время официальной церемонии открытия «Каравана американских уголков» пресс-атташе посольства США Нолэн Джонсон передал руководству библиотеки новые шлемы виртуальной реальности, заявив, что это оборудование вдохновит следующее поколение кыргызских инженеров и IТ-специалистов.

«Все великие путешествия начинаются с маленьких шагов. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы кыргызская молодежь добивалась успеха, а ее светлые умы способствовали росту экономики, и эти шлемы виртуальной реальности являются символом нашей приверженности обеспечению возможностей получения образования для всех», — сказал он.

Дополнительные мероприятия в рамках программы каравана в Бишкеке пройдут в библиотеке 26 июня, а также 3, 10 и 17 июля с 15.00 до 18.00.

Посетители каравана также смогут познакомиться с американскими авторами, просмотрев книги на кыргызском языке, которые были переведены в рамках программы книжных переводов посольства США.

Программы «Караванов американских уголков» помогают местным сообществам узнавать об американской культуре, возможностях получения образования, изучать английский язык. Все ресурсы во всех восьми уголках по всему Кыргызстану бесплатны и открыты для всех желающих.

Уточняется, что посольство США в Кыргызской Республике уже шесть лет поддерживает программы по работе с летними караванами во всех областях страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198349/
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