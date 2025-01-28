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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, сколько получают сотрудники библиотек и музеев

Средняя зарплата сотрудников библиотек и домов культуры составляет около 15 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии Бишкека.

Сообщается, что в столичных библиотеках работают 217 человек. В музеях — 32 сотрудника, в домах культуры — 308 человек.

«Средняя зарплата сотрудников библиотек – 15 тысяч 448 сомов без доплаты. В центральной библиотеке – 15 тысяч 300 сомов без доплаты. В музеях в районе – 20 тысяч, в домах культуры – 17 тысяч сомов. Доплата для сотрудников составляет 5 тысяч сомов», — рассказали в управлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318159/
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