В мэрии Бишкека рассказали, сколько получают сотрудники библиотек и музеев

Средняя зарплата сотрудников библиотек и домов культуры составляет около 15 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении культуры мэрии Бишкека.

Сообщается, что в столичных библиотеках работают 217 человек. В музеях — 32 сотрудника, в домах культуры — 308 человек.

«Средняя зарплата сотрудников библиотек – 15 тысяч 448 сомов без доплаты. В центральной библиотеке – 15 тысяч 300 сомов без доплаты. В музеях в районе – 20 тысяч, в домах культуры – 17 тысяч сомов. Доплата для сотрудников составляет 5 тысяч сомов», — рассказали в управлении.