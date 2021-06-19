В Кыргызстане состоится Международная конференция «Книга в цифровую эпоху»

С 20 по 23 июня на Иссык-Куле пройдет II Международная конференция «Книга и чтение в цифровую эпоху» в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.

Организаторами выступают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова, Ассоциация библиотек Кыргызской Республики.

Цель конференции — повысить и укрепить важность и актуальность проблемы поддержки и развития чтения, в том числе детского и юношеского чтения в государствах-участниках СНГ в условиях цифровой трансформации.

В работе конференции примут участие директора крупнейших Национальных библиотек стран СНГ из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молодовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, руководители министерств и ведомств республики, ученые, специалисты научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также издательств стран СНГ.

Завтра в рамках конференции начнет свою работу ХII Форум публичных библиотек Кыргызской Республики «Роль публичных библиотек Кыргызстана в духовно-нравственном развитии молодого поколения».

Основная его цель — консолидация деятельности библиотек республики в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи, популяризация культурно-исторических ценностей, а также развитие новых технологий, создание электронного контента и базы данных в библиотеках страны.