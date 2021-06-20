21 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Куйукова, Кара-Коо);

9.00-18.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельповской, Троицкой, Лумумбы, Сельсоветской, Ильменской, Месароша, Путейской, переулок Гатчинский, жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Масыралиева, Торгой), «Чон-Арык» (улица Семетей), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Улук-Тоо, Бештектир, Макпал), «Ала-Тоо» (улицы Макпал, Терек-Сай);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон (киоски, павильоны);

9.30-18.30 — отрезки улиц Керамической, Широкой.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Васько, Имазова), Спартак (улица Ленина), Беш-Корук (улица Мааке), Сретенка, Садовое (улицы Советская, Пролетарская, Прогресс, Колхозная, Пионерская, Шевченко, Крупской, Степная, Комсомольская, МТС), Беловодское (улицы Восточная, Кирова, Звездная, Урожайная, Московская, Украинская, Комсомольская, Красноармейская, Королева, Октябрьская, Крупской, Пионерская, Садовая, Токомбаева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Лавровых, Садовая, Свердлова, Степная, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Чат-Коль (улица Восточная), Студенческое (улицы Новосадовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Южная, Намазалы ажы, Артезианская, переулок Новосадовый), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Западная, Молодежная, Центральная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Восточное (улицы Акушинская, Манаса), Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Полевая, Пионерская, переулок Пионерский), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), Арал (улица Картамбаева), Озерное, город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Новая, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Чехова, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Первомайская, Победы, Кирова, Линейная, Достук, Тургенева, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Лермонтова, Репина, переулок Зеленый), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Южная, Западная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Садовая, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Агрономическая, Первомайская, Громова, Суворова, Фурманова, Фрунзенская, Красноармейская, Пограничная, Ананьева, Учительская, Студенческая, Комсомольская, Центральная, Молодежная, Панфилова), села Боксо-Жол, Бекитай, Кайырма;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина), Панфиловка (улица Центральная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, Кирова, Набережная, Советская, Юбилейная, Фрунзе, Мичурина, Чкалова, Чапаева, Строительная, Шопокова, Манаса, Айтматова), Первомайское (улицы Пионерская, Советская, Келечек, Южная, Новостройка);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Биримдик.

3 Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Манаса, Тельмана, 1 Мая, Сатаева), села Кара-Ой, Козучак, Кок-Сай, Арчагул.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Жалпак-Таш, Кара-Таш , села Жээренчи, Прогресс, Жаны-Озгон, город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «МЖК», «СМУ-ТТ», «Кулатов», улица Кукумбий).

5 Баткенская область Баткенская область

8.00-17.00 — сельские управы Уч-Коргон, город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, 61-й разъезд, Биримдик, Хасанов, Рузибай, Кувасайская, участок Кунгей).

6 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область