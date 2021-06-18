В Бишкеке около здания горсуда проходит митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова

В Бишкеке около здания городского суда проходит митинг в поддержку депутата Асылбека Жээнбекова.
Около 100 человек требуют освободить задержанного по делу «Кумтора».
Отметим, что адвокаты Асылбека Жээнбекова ранее обжаловали постановление Первомайского районного суда об аресте бывшего спикера парламента.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».
Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.