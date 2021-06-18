В Бишкеке около здания горсуда проходит митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова

В Бишкеке около здания городского суда проходит митинг в поддержку депутата Асылбека Жээнбекова.

Около 100 человек требуют освободить задержанного по делу «Кумтора».

Отметим, что адвокаты Асылбека Жээнбекова ранее обжаловали постановление Первомайского районного суда об аресте бывшего спикера парламента.

К митингующим присоединились также сторонники депутата парламента Торобая Зулпукарова, их около 50 человек.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.