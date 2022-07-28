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Общество

Ситуация в Украине. В Бишкеке два активиста вышли на митинг

В Бишкеке два активиста Ондуруш Токтонасыров и Бурулкан Усманалиева вышли на акцию протеста к зданию Министерства иностранных дел.

«Мы узнали из наших и украинских СМИ о том, что граждане Центральной Азии вербуются в Украину частой организацией «Вагнер» для участия в конфликте. Они обещают 240 тысяч рублей и облегченное получение российского гражданства», — сказала Бурулкан Усманалиева.

24.kg
Фото 24.kg. Пикет у здания Министерства иностранных дел

Участники пикета обратились к руководству МИД и ГКНБ с требованием проверить эту информацию и отреагировать на ситуацию.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240847/
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