В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 6 тысяч 152 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 3 тысячи 946 пациентов, в больницах — 2 тысячи 206. В том числе 95 человек — в крайне тяжелом состоянии, 618 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 475 человек (или 67 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 372 человека. В Бишкеке выписаны 215 человек, Оше — 18, Чуйской области — 59, Ошской — 25, Таласской — 1, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 14.

С начала марта 2020 года выздоровели 104 тысячи 302 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.