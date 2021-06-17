21:54
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество

ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь. Об этом сообщило РИА Новости с ссылкой на проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста. Так как употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению. Также это оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

В ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198050/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ изучает новый штамм коронавируса из Латинской Америки
В ВОЗ предлагают трансформировать систему оказания психиатрической помощи
ВОЗ собирает глобальные данные об антимикробной резистентности
ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 15 процентов
ВОЗ предупредила о катастрофических последствиях быстрого снятия ограничений
ВОЗ ожидает содействия от КНР по вопросу установления происхождения COVID-19
ВОЗ запустила глобальную кампанию «Пора отказаться от табака»
ВОЗ присвоила штаммам коронавируса буквы греческого алфавита
С 1 июля в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и табака
ВОЗ: Программа COVAX в июне может столкнуться с нехваткой вакцин от COVID-19
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Бизнес
Евро-2020: Трансляции в&nbsp;O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
17 июня, четверг
21:43
ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь
21:22
В Кыргызстане разработан план противодействия ураганам и пыльно-песчаным бурям
21:15
Куплю вам обед. Глава кабмина и депутат к концу дня договорились о поездке
21:07
Парламент оценил работу кабмина недостаточной. Улукбек Марипов остается на посту
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 июня: днем будет жарко