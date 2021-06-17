ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста. Так как употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению. Также это оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

В ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.