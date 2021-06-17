Третья волна COVID-19. Граждан просят не ездить в неблагополучные регионы

Республиканский штаб рекомендует гражданам минимизировать поездки в регионы Кыргызстана, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В частности, не рекомендуют посещать Бишкек, Ош, Чуйскую и Ошскую области, где в последнее время зафиксировано увеличение количества выявленных случаев коронавируса. Штаб рекомендует гражданам, проживающим в других регионах, ограничить поездки до нормализации эпидемиологической ситуации.

«Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения точек общественного питания, где собирается большое число людей», — говорится в сообщении.