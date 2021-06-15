16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», 89;

9.00-18.00 — отрезок улицы Щербаковой, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» (улицы Акдоолот, Сулайман-Тоо, Чолпон);

9.00-19.00 — 10-й микрорайон, 1, 30-34;

9.40-18.40 — отрезки улицы Ибраимовой, проспект Жибек Жолу;

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жар, Тон, Конорчок).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная), Луговое (улицы Садовая, Аламединская, Алма-Атинская, Трансформаторная), Гроздь (улицы Садовая, Верхние, Ат-Баши), Берлик (улицы Новая, Токтогула, Жумалы), Горная Маевка (улицы Кыргызская, Насип уулу Садырбек), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская), Лебединовка (проспект Победы, улицы Кузнечная, Северная, Калинина), Торт-Гуль (улицы Кок-Жар, Кумушалиева, Кийизбаева), Кок-Жар (улицы Алымбаева, Кокжарская), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная, Какебаева, Эшимкулова);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улица Проектируемая), Селекционное (улица Проектируемая), Студенческое (улицы Проектируемая, Юбилейная, Намазалы ажы, Артезианская), Торт-Коль (улица Центральная), Манас (улицы Мира, Степная), Нижнечуйское (1-ое отделение, улицы 50 лет Октября, Полевая), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Зеленая, Атбашинская, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Атбашинский, Садовый), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе, Молодежная), Майское (улицы Найденова, Первомайская), Сокулук (улицы Белинского, Карагачевая, Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, переулок Карагачевый), Арал (улица Картамбаева), Романовка (улица Набережная), поселок Мирный (улица Мира);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Алексеевка, Ийри-Суу (улица Восточная);

Кантский РЭС