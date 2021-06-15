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Общество

Пробки из-за вырытой ямы по улице Панфилова в Бишкеке. Стройкомпанию оштрафовали

В Бишкеке составили протокол о нарушениях в отношении строительной компании «Акаана» за нарушенные элементы благоустройства по улице Панфилова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее горожане жаловались, что из-за вырытой ямы на проезжей части длительные заторы.

Отмечается, что стройкомпания прокладывала водопровод и канализацию. Все работы должны были завершить до 4 июня 2021 года. Однако по техническим причинам восстановление трассы затянулось. Комиссия из числа муниципальных служб столичной мэрии попросила исправить все недочеты до 16 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197716/
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