Пробки из-за вырытой ямы по улице Панфилова в Бишкеке. Стройкомпанию оштрафовали

В Бишкеке составили протокол о нарушениях в отношении строительной компании «Акаана» за нарушенные элементы благоустройства по улице Панфилова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее горожане жаловались, что из-за вырытой ямы на проезжей части длительные заторы.

Отмечается, что стройкомпания прокладывала водопровод и канализацию. Все работы должны были завершить до 4 июня 2021 года. Однако по техническим причинам восстановление трассы затянулось. Комиссия из числа муниципальных служб столичной мэрии попросила исправить все недочеты до 16 июня.