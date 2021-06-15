Повреждений нет. Мэрия Бишкека о деревьях, завешанных проводами и розетками

Сотрудники мэрии не нашли повреждений на деревьях, которые завешаны проводами, розетками и фонарями в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сотрудники санитарно-экологической инспекции, «Бишкексвета» и другие муниципальные службы провели рейд по бульвару Эркиндик и проверили зеленые насаждения.

«Фактов повреждений зеленых насаждений не установлено, потому что провода не прибиты к деревьям, а лишь навешены. По итогам рейда МП «Бишкексвет» демонтировало провода десяти субъектов стихийной торговли. Завтра проверка продолжится», — рассказали в муниципалитете.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что в Бишкеке в парке имени Ивана Панфилова и других скверах к деревьям прибивают розетки, камеры и прожекторы.