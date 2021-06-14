15 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик», отрезки улиц Стадионной, Адигине, Улан, Эркин-Тоо, Азия, Торт-Коль, Жетиген;

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 1-5, средняя школа № 63, 10-й микрорайон, 10;

9.40-18.30 — отрезки улиц Хмельницкой, Хвойной, Тульской, Широкой, Андижанской, Наманганской, Адырской, переулки Коллекторный, Адырский, Цветочный, Черчикский;

9.40-16.00 — микрорайон «Учкун», 8, 9, 11, 14, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Ауэзова, Казан-Булак, Учкун);

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Арстанбап, Сайма-Таш, Кок-Жар, Тон, Ой-Терскен, Жени-Жок, Шабдана Баатыра, Конорчок, Куйручук);

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Кенеш, Чымындык, Учкун, Ынтымак, 50 га, контур 323), «Кырман» (улицы Иссык-Куль, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова, Мадиева, Луговая), села Таш-Добо (улица Кыргызская), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школа, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, Западная, переулок Сегизбаева), Гроздь (улица Садовая), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Заречная, Виноградная, Малая ГЭС, переулок Северный, тупик Подгорный), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная, Панфилова), Кок-Жар (улицы Достук, Конур-Осмон, Кок-Жарская, Шабдана Баатыра, Маликова, Карагул-Акмат, район «Панорамы»), Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Бектенбаева, Нижняя стройка), Байтик (улица Хикмет), Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Айбаш, Шаршеналиева, Комсомольская, Верхняя, Солто-Ата, Октябрьская), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Новая, Набережная, Молодой Гвардии, Полевая, Октябрьская, переулок Садовый), Луговое (улицы Луговая, Мирная, Новостройка, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная), Тендик, Кайырма, Кара-Жыгач, Чункурчак, Татыр, 2-е отделение, Горная Маевка, Лесхоз, МТФ-2;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Кирова, Бейшеналиевой, Комсомольская), Селекционное (улицы Кипкалова, Проектируемая), Студенческое (улицы Юбилейная, Проектируемая, Намазалы ажы, Артезианская), Камышановка (улицы Больничная, Пионерская, Фрунзе), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Жанылык, Келечек, Фрунзе, Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная), Арал (улица Картамбаева), Жыламыш (улицы Сад-Огород, Водозабор, Байтору, Жыламыш, Нуркан, Школьная, Урочище), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула), жилмассив «Ак-Ордо» (улица Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Восточная), Садовое (улица Пионерская), Темен-Суу (ущелье Тюльпан), Петровка (колония № 16), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Панфилова, Молодежная, Фрунзенская, Горная, Калининская, Дружбы, Студенческая, Шевченко, Пограничная, Оторбаева, Кирова, Федорова, Рабочая, Целинная, Кожомбердиева, Фурманова, Космодемьянской, Горького, Стадионная, Шопокова, Токтогула, Свердлова, Новороссийская, Серкибаева, Матросова, Морозова, Маркса, Чехова, Боконбаева, переулок Веселый), села Алексеевка (улицы Гагарина, Луговая, Школьная), Сосновка (улицы Набережная, Центральная, дома МИС ДЭУ);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Ровное (школа), Чалдыбар (улица Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улицы Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Маркса, Гагарина), села Новопокровка (улица Курманджан Датки), Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Дебе, Искра, Карьер, Садовое (улица Укуева).