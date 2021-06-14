Предпринимателей Бишкека оштрафовали за несоблюдение саннорм на 110 тысяч сомов

Предпринимателей Бишкека оштрафовали за несоблюдение санитарных норм на 110 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в столице санитарно-экологическая инспекция продолжает рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм точками общественного питания, кафе и ресторанами.

«За неделю инспекторы обошли более 130 хозяйствующих субъектов. На нарушителей составлено восемь протоколов. Нарушили правила кафе и рестораны «Дуюм Кебаб», «Асман», «Палаццо», Saltanat Palace, «Мараш Кебаб», караоке-бар «Плаза Восток», фотостудия «Грим Студио» и игровой клуб Gamer», — отметили в мэрии.

За данное нарушение физических лиц могут оштрафовать на 3 тысячи сомов, юридических — 13 тысяч сомов.

С начала года проведено 104 рейда, проверено 764 хозяйствующих субъекта и составлено 20 протоколов на сумму 110 тысяч сомов по статье 293 Кодекса о нарушениях.

Мэрия Бишкека просит предпринимателей усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и алгоритмов при организации работы общественных заведений и других, а также их посещении.