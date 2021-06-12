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Общество

Конкурсы, ярмарка и призы. В Бишкеке стартовал фестиваль русской культуры

В Бишкеке стартовал фестиваль русской культуры «Русская душа», посвященный Дню России. Об этом сообщили в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

По его данным, сегодня до 21.00 артисты, танцоры, исполнители, яркие персонажи русских сказок будут радовать детей и взрослых богатой интерактивной программой.

Для гостей фестиваля также подготовлены концерт, ярмарка русских товаров, гастрономический фестиваль с дегустацией блюд русской кухни. Горожанам также продемонстрируют модные показы, спектакль для детей, интерактивную программу «Русский хоровод».

В рамках фестиваля пройдет конкурс среди участников ярмарки на лучшее оформление и оригинальную подачу товара/услуги компании. Самых активных участников ждут сюрпризы и призы.⠀
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197389/
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