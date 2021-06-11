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Общество

В ВОЗ предлагают трансформировать систему оказания психиатрической помощи

В ВОЗ предлагают трансформировать систему оказания психиатрической помощи. Об этом сообщили «Новости ООН».

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны отказаться от практики помещения людей в устаревшие крупные психиатрические учреждения, в которых к пациентам применяют принудительные меры и нередко подвергают надругательствам.

В новом руководстве, обнародованном ВОЗ, говорится, что обеспечение прав человека должно лежать в основе оказания психиатрической помощи.

«Новое руководство имеет комплексный характер и предполагает переход от психиатрической помощи, основанной на принуждении и почти исключительной ориентации на медикаментозный контроль симптомов психических заболеваний, к более целостному подходу, учитывающему специфические обстоятельства и пожелания пациента. Оно предусматривает целый спектр вариантов лечения и поддержки», — отметила специалист департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Мишель Фанк.

На сегодня практика принудительной госпитализации и принудительного лечения все еще широко распространена во всех странах.

Нередко в психиатрических клиниках к пациентам применяют физические и химические методы усмирения, некоторые из которых лишаю возможности двигаться. Зачастую больные содержатся в антисанитарных условиях, подвергаются физическому и психологическому насилию.

В ВОЗ предлагают трансформировать систему оказания психической и психиатрической помощи: оказывать ее на базе местных сообществ и при этом содействовать пациентам в решении повседневных жизненных задач, в частности оказывать им помощь в получении жилья, образования, а также способствовать в трудоустройстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197326/
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