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Общество

Маловодье переживает весь мир. Замглавы Минсельхоза ответил на жалобу фермеров

В этом году ожидается низкая урожайность. Это связано с дефицитом поливной воды. Об этом на брифинге заявил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу, комментируя жалобу фермеров.

«В этому году не только в нашей стране, но и во всем мире наблюдается засуха, маловодье. В соседних странах из-за нехватки корма погибают сельхозживотные. Новая команда Минсельхоза работает лишь несколько месяцев. Несмотря на это, предпринимаем все меры для решения вопроса поливной воды. Но в этом году ожидается низкая урожайность», — рассказал замминистра.

Чиновник добавил, что у ведомства есть конкретный план минимизации ущерба от маловодья, но как он будет воплощаться, не уточнил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197317/
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