Парковка на улице Шопокова в Бишкеке теперь муниципальная

На улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу теперь муниципальная парковка, организованная МП «Бишкекские парковки и стоянки». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, земля, которая была отдана в аренду под частную автопарковку, вновь перешла муниципалитету.
Предприятием уже установлены все соответствующие знаки, также будут выдаваться талоны со стоимостью парковки — 25 сомов, вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.
Муниципальные парковки расположены на улицах:
- Бейшеналиевой — от Московской до Рыскулова;
- Кулиева — от Токтогула до проспекта Чуй;
- Токтогула — от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи;
- Киевской — от Молодой Гвардии до Кулиева;
- Павловой — от проспекта Чуй до Киевской;
- Суеркулова/Жукеева-Пудовкина;
- Юнусалиева — от Суеркулова до Безымянной;
- Жукеева-Пудовкина — от Безымянной до Суеркулова;
- Орозбекова — от Фере до Можайского переулка (строительный рынок «Старый толчок»);
- Ибраимова — от Московской до Токтогула (рынок «Комфорт»);
- Кулатова — от Ибраимова до Матросова (маслосырбаза);
- Суюмбаева — от проспекта Чуй до Огонбаева;
- Огонбаева — от Гоголя до Суюмбаева;
- Клубный переулок (рынок «Сары-Озон»);
- Токотогула/Абдрахманова;
- Исанова — от Чуй до Киевской;
- Курманджан Датки — от Жибек Жолу до Славянской.
Муниципальные операторы носят специальные зеленые жилеты с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе бейджи, а также обязательно выдают талон с печатью об оплате.
В мэрии отметили, что по вопросам парковки можно обратиться по номеру 0550213050.