14:24
USD 84.32
EUR 102.59
RUB 1.17
Общество

Парковка на улице Шопокова в Бишкеке теперь муниципальная

На улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу теперь муниципальная парковка, организованная МП «Бишкекские парковки и стоянки». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Читайте по теме
Подделка квитанций? Бишкекчане просят проверить парковщиков на улице Шопокова

По ее данным, земля, которая была отдана в аренду под частную автопарковку, вновь перешла муниципалитету.

Предприятием уже установлены все соответствующие знаки, также будут выдаваться талоны со стоимостью парковки — 25 сомов, вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.

Муниципальные парковки расположены на улицах:

  • Бейшеналиевой — от Московской до Рыскулова;
  • Кулиева — от Токтогула до проспекта Чуй;
  • Токтогула — от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи;
  • Киевской — от Молодой Гвардии до Кулиева;
  • Павловой — от проспекта Чуй до Киевской;
  • Суеркулова/Жукеева-Пудовкина;
  • Юнусалиева — от Суеркулова до Безымянной;
  • Жукеева-Пудовкина — от Безымянной до Суеркулова;
  • Орозбекова — от Фере до Можайского переулка (строительный рынок «Старый толчок»);
  • Ибраимова — от Московской до Токтогула (рынок «Комфорт»);
  • Кулатова — от Ибраимова до Матросова (маслосырбаза);
  • Суюмбаева — от проспекта Чуй до Огонбаева;
  • Огонбаева — от Гоголя до Суюмбаева;
  • Клубный переулок (рынок «Сары-Озон»);
  • Токотогула/Абдрахманова;
  • Исанова — от Чуй до Киевской;
  • Курманджан Датки — от Жибек Жолу до Славянской.

Муниципальные операторы носят специальные зеленые жилеты с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе бейджи, а также обязательно выдают талон с печатью об оплате.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Парковщик в жилетке

В мэрии отметили, что по вопросам парковки можно обратиться по номеру 0550213050.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197305/
просмотров: 679
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Оставленные возле перекрестков авто создают аварийные ситуации
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится выходить на дорогу
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, не думая о пешеходах
Чудаки парковки. Из-за стоящих у зебры машин не видно переходящих дорогу людей
Чудаки парковки. Стоянку вместо газона устроили на улице Толстого в Бишкеке
Подделка квитанций? Бишкекчане просят проверить парковщиков на улице Шопокова
Стихийная парковка в Бишкеке уничтожает зеленые зоны. Мэрия бездействует
Чудаки парковки. На проспекте Шабдана Баатыра в Бишкеке авто оставили на газоне
Талон с грамматической ошибкой выдают на муниципальной парковке в Бишкеке
Чудаки парковки. Возле бишкекской гимназии машины ставят на остановке и тротуаре
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Адвокат опубликовала записи из&nbsp;машины Орхана Инанды перед его исчезновением Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
11 июня, пятница
14:21
«Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 3...
14:20
Повторные выборы в Бишкеке. Партия «Ак Бата» отказалась от участия
14:18
Глав районов, где поливная вода расходуется сверх лимитов, будут наказывать
14:11
Улукбек Марипов и Робин Орд-Смит обсудили защиту предпринимателей
14:08
В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь