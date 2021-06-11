Парковка на улице Шопокова в Бишкеке теперь муниципальная

На улице Шопокова от Московской до Жибек Жолу теперь муниципальная парковка, организованная МП «Бишкекские парковки и стоянки». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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По ее данным, земля, которая была отдана в аренду под частную автопарковку, вновь перешла муниципалитету.

Предприятием уже установлены все соответствующие знаки, также будут выдаваться талоны со стоимостью парковки — 25 сомов, вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.

Муниципальные парковки расположены на улицах:

Бейшеналиевой — от Московской до Рыскулова;

Кулиева — от Токтогула до проспекта Чуй;

Токтогула — от бульвара Молодой Гвардии до реки Ала-Арчи;

Киевской — от Молодой Гвардии до Кулиева;

Павловой — от проспекта Чуй до Киевской;

Суеркулова/Жукеева-Пудовкина;

Юнусалиева — от Суеркулова до Безымянной;

Жукеева-Пудовкина — от Безымянной до Суеркулова;

Орозбекова — от Фере до Можайского переулка (строительный рынок «Старый толчок»);

Ибраимова — от Московской до Токтогула (рынок «Комфорт»);

Кулатова — от Ибраимова до Матросова (маслосырбаза);

Суюмбаева — от проспекта Чуй до Огонбаева;

Огонбаева — от Гоголя до Суюмбаева;

Клубный переулок (рынок «Сары-Озон»);

Токотогула/Абдрахманова;

Исанова — от Чуй до Киевской;

Курманджан Датки — от Жибек Жолу до Славянской.

Муниципальные операторы носят специальные зеленые жилеты с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе бейджи, а также обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Фото мэрии Бишкека. Парковщик в жилетке

В мэрии отметили, что по вопросам парковки можно обратиться по номеру 0550213050.