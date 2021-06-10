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Общество

Жители четырех областей Кыргызстана могут получить бесплатную юридическую помощь

Проект USAID «Жигердуу жарандар» организовал бесплатную юридическую помощь для жителей четырех областей Кыргызстана. Об этом сообщили в неправительственной организации ACTED.

По ее данным, получить консультации могут граждане, живущие в Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областях.

«Помощь предоставляется в виде очных консультаций по вопросам семейного права (расторжение брака, раздел совместного имущества, взыскание алиментов), по разрешению различных земельных и имущественных споров, а также по получению документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении)», — отметили в организации.

Юристы, привлеченные проектом «Жигердуу жарандар» для работы в сообществах, в приоритетном порядке помогают женщинам, людям с инвалидностью, пожилым гражданам, представителям молодежи и этнических меньшинств, а также малообеспеченным семьям. Представители уязвимых групп населения могут также воспользоваться помощью юристов проекта в составлении заявлений и обращений правового характера в государственные органы, а также на представительство интересов в судебных и правоохранительных органах.

C начала запуска этой инициативы в 2020 году проект «Жигердуу жарандар» оказал содействие кыргызстанцам в получении более тысячи бесплатных консультаций. Инициатива по предоставлению бесплатной юридической помощи охватывает десять муниципалитетов четырех областей Кыргызстана.

За получением консультаций граждане могут обратиться к юристам проекта по телефонам:

  • Сулайман Усенов — Ак-Жарский айыл окмоту, Узгенский район, телефоны: 0778927838, 0770701093;
  • Максатбек Жорокулов — Куршабский айыл окмоту, Узгенский район, телефон: 0770701094;
  • Меерим Асанова — Кара-Ташский айыл окмоту, Ноокатский район, телефоны: 0551132229, 0770701091
  • Бабурбек Жусупов — город Кок-Жангак и Ырысский айыл окмоту, Сузакский район, телефоны: 0773114322, 0500114322;
  • Раэль Осмонова — Кызыл-Тууйский айыл окмоту, Сокулукский район, телефоны: 0505761055, 0770701074;
  • Нурбек Байышов — город Орловка, Кеминский район, телефоны: 0705138111, 0770701075;
  • Нургуль Эралиева — Буранинский айыл окмоту, Чуйский район, телефоны: 0703105552, 0558105552;
  • Айсулуу Асыйканова — Торт-Кульский и Тонский айыл окмоту, Тонский район, телефон: 0700549060.

«Жигердуу жарандар» — это пятилетний проект, финансируемый USAID и реализуемый в Кыргызстане международной организацией FHI 360 в партнерстве с ACTED и ОО «Юристы Ферганской долины без границ».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197189/
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