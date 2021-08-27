Ала качуу. Из 59 случаев похищения девушек расследуется только восемь фактов

В рамках кампании «Автобус солидарности» юристы посетили 117 сел и 72 города Ошской и Нарынской областей. Об этом сообщили в ПРООН.

По его данным, с жителями регионов провели бесплатные юридические консультации. Адвокаты и социальные работники смогли выявить 10 случаев домашнего насилия.

За первые три месяца 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 59 случаев ала качуу. Только восемь из них находятся на стадии расследования.

«Тревожит то, что цифры представляют собой лишь часть проблемы — это те женщины и девушки, которые нашли в себе смелость сообщить о насилии. К нашему сожалению, широко распространенное насилие в отношении женщин и девочек привело к предположению, что мы имеем дело с чем-то неизбежным или с чем-то, что невозможно перебороть. Это предположение в корне неверно», — отметили в организации.