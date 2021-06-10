ВОЗ собирает глобальные данные об антимикробной резистентности. Об этом сообщают «Новости ООН».

ВОЗ запустила Глобальную систему надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам, многие государства стали фиксировать заболевания с антимикробной резистентностью, а также отслеживать практику применения противомикробных препаратов.

В прошлом году во всем мире было выявлено более 3 миллионов лабораторно подтвержденных случаев инфекций с антимикробной устойчивостью.

Представленные государствами данные показывают, что в бедных странах наибольшую устойчивость к лекарственным препаратам приобрели такие заболевания, как золотистый стафилококк и инфекции, вызванные кишечной палочкой. К тому же многие государства сообщали о высоком уровне резистентности инфекций мочевыводящих путей и гонореи. Большой проблемой также является туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

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В организации напоминают, что антибиотики и другие антимикробные препараты играют важнейшую роль в снижении уровня заболеваемости и смертности как среди людей, так и среди животных. Однако в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибков и паразитов появляются новые штаммы микроорганизмов, которые приобретают устойчивость к препаратам. В итоге затрудняется лечение и повышается риск тяжелого течения болезней и смерти. А почти все новые антибиотики и другие противомикробные лекарства — лишь разновидности ранее открытых препаратов. Многие из них сегодня не работают.

В ВОЗ полагают, что представленная странами информация поможет решить проблему глобального дефицита антибиотиков нового поколения.