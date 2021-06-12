Новая жизнь областной библиотеки. История Тамилы Каджиевой

В Канте Тамила Каджиева — человек известный. Возглавляемая ею Центральная областная библиотека — одно из самых посещаемых учреждений в районе. Не секрет, что сегодня книги не пользуются популярностью. Они вроде ушли на второй план. Но оказалось, что это не совсем так.

Мечтала о журналистике

— Я твердо уверена, что библиотека для современного человека нужна в любом возрасте и виде. Пусть она будет электронная, пусть бумажная. Ведь чтение необходимо человеку, как воздух, еда. Без всего этого, особенно для молодежи, невозможно развиваться и становиться полноценной личностью, — считает Тамила Каджиева.

Еще раз убеждаешься в правдивости этих слов, едва переступив порог библиотеки. Современное здание, где каждый может найти себе занятие по интересу. Жизнь здесь кипит, а уютные и оснащенные современной техникой помещения больше напоминают офисы преуспевающих компаний.

Фото Юрия Кузьминых. Тамила Каджиева волей случая попала в библиотечное дело, которое стало ее призванием

— В библиотечное дело пришла по воле случая. В школе мечтала стать профессиональным журналистом. Сколько себя помню, все свободное от учебы время занималась общественной работой. С восьмого класса начала печататься в районной газете «Знамя Победы». Хорошо помню первую опубликованную статью. Директор школы Валентина Ивановна Усольцева после выхода публикации пригласила в учительскую. Держа газету в руках, она в присутствии преподавателей похвалила меня. Поэтому с выбором профессии у меня проблем не было. После получения аттестата о среднем образовании подала документы в КГНУ на отделение журналистики, — вспоминает Тамила Каджиева.

Здесь вчерашнюю школьницу ждало первое серьезное жизненное испытание.

— Перед первым экзаменом все абитуриенты должны были пройти творческий конкурс. На суд комиссии необходимо было представить несколько публикаций. Я сделала и сдала гораздо больше, но их по каким-то причинам тогда не нашли, и меня не допустили к экзаменам. Потом разобрались, предложили участвовать в экзамене. К этому времени мои сверстники уже несколько часов провели в аудитории. Здесь я проявила характер и отказалась от экзамена. Пришлось поступать на следующий год, — рассказывает наша собеседница.

Комсомольская работа с трудными подростками

Как считает Тамила Каджиева, год не пропал даром. Ее пригласили в Кантский райком комсомола. Первым секретарем там была Асия Богатырева. Для вчерашней школьницы она стала эталоном руководителя.

— Очень нравился стиль ее работы. Она, не повышая голоса, могла человека поставить на место, — вспоминает Тамила Каджиева.

Первая серьезная работа с головой захлестнула девушку. Но в ее дальнейших планах все равно была журналистика.

Она продолжала публиковаться в районной газете. Через несколько месяцев перспективную комсомолку отправили в кантское 25-е училище — освобожденным секретарем. Во времена СССР именно система ПТУ занималась обучением и дальнейшим трудоустройством трудных подростков, от которых отказалась школа. Там обучалось много детей из неблагополучных семей.

По словам собеседницы, все ее знакомые предупреждали о проблемах. Несмотря на все их уговоры, проработала там почти восемь месяцев.

— Там учились замечательные мальчишки. Принимала их в комсомол, во всех моих начинаниях воспитанники поддерживали меня всегда. Мы с ними проводили тимуровские мероприятия — в общежитиях проверяли условия проживания. Критиковали двоечников и прогульщиков. В общем, работы было много, — вспоминает она.

На следующий год Тамила Каджиева вновь подала документы в университет. Но ее уговаривали остаться на комсомольской работе и попробовать получить высшее образование заочно. Казалось, что мечты должны воплотиться в жизнь, но судьба вновь преподнесла сюрприз.

Вместо журналистики библиотечное дело

— Я очень рано вышла замуж. Родился сын. Но все равно продолжала учиться. После окончания университета продолжать карьеру в журналистике не решилась. Необходимо было искать работу рядом с домом. Время было непростое, распад СССР, комсомола больше не существовало. Была возможность устроиться по специальности в районную газету. Но я оттуда вроде и не уходила, все время печатала статьи. Появилась возможность устроиться в Кантскую городскую библиотеку. Не скрою, были мысли немного там поработать, а потом присмотреть что-то получше. Сначала была обычным библиотечным работником, потом методистом. Позже бывшая моя начальница Римма Яшина, уходя на повышение, рекомендовала меня на свое место. Районные власти утвердили мою кандидатуру, — вспоминает собеседница.

— Мне было 25 лет, такая молодая, но взяла и возглавила библиотеку. Потом к Кантскому району присоединился Иссык-Атинский. Вскоре библиотека обрела областной статус. На сегодня в нее входит 211 районных библиотек. Книжный фонд составляет более 2 миллионов, — рассказывает она.

Фото Юрия Кузьминых. Тамила Каджиева и ее библиотека опровергают мнение, что хранилища книг уже никому не нужны

Тамила Каджиева отметила, что библиотека по-прежнему отвечает нынешним требованиям. Появилось много современных проектов. Провели капитальный ремонт здания. Вместо дверей сделали арку, из санузла первого этажа — кухню.

«Коллектив у нас женский, домой обедать иногда некогда сходить. Потом был проект по приготовлению блюд. Так вот, сегодня наша библиотека — больше образовательное учреждение, чем познавательное», — считает Тамила Каджиева.

Как таковой смысл читальни, наверное, библиотека потеряла давно. Если вспомнить немного историю, то первое подобное учреждение появилось в районе в конце 1930-х годов. Оно располагалось на территории бывшего сахарного завода. Его собирали с миру по нитке. Люди несли сюда собственные книги. Тогда их фонд насчитывал всего 60 экземпляров.

Сегодня в областной библиотеке более 300 тысяч книг.

Сегодняшних книголюбов собеседница разделила на несколько категорий. Если это читатель, например, раннего развития, то это книги, связанные с игровыми моментами. Это будет красочное издание с крупными картинками.

Для подростков это, скорее всего, будет школьная программа. Сюда они приходят, когда не хватает материалов в школьной библиотеке. Этот год всем пришлось работать в условиях пандемии, а дома у детей нет подходящей литературы. Им высылали материалы в электронном формате.

Фото Юрия Кузьминых. Школьники — частые гости библиотеки

«Мы сами оцифровываем книги. И уже скопился некий фонд, куда входит около 3 тысяч редких книг. Как правило, у нас они в единичном экземпляре. Вот, например, книги о Гарри Поттере. В библиотеке их всего семь, а книг значительно больше. Стараемся искать в интернете, распечатываем для читателей по главам», — рассказывает Тамила Каджиева.

Студенты читают все, что связано с отраслевой литературой. Если это юрист, то юридическая, если будущий врач, то медицина, и так далее.

Еще одна категория — пожилые люди. Они, как правило, отдают предпочтение художественной литературе. Это не только новинки, но и классика.

Новая жизнь библиотеки

«Последние несколько лет новая интересная тенденция. Из Бишкека к нам стали приезжать научные работники. Они интересуются историческим наследием нашего района. В этом направлении сейчас такая литература востребована. Почти 10 лет мы у себя создаем летопись наших населенных пунктов. Было бы хорошо, если бы мы впоследствии весь материал оцифровали и опубликовали в интернете. Уверена, он был бы интересен не только специалистам, но и местным жителям, и бывшим соотечественникам, проживающим за пределами Кыргызстана», — говорит героиня.

В областной библиотеке есть и необычная услуга, которая направлена на работу с лицами с ограниченными возможностями.

«Это у нас называют книгоношением. Наши библиотекари на дому посещают таких читателей. Кто входит в эту категорию? Те, кто ухаживает за ребенком, не может покинуть дом из-за болезни. Но не хотят выпадать из-за этого из общества. По телефону или WhatsApp они делают необходимые заявки. Сотрудники библиотеки не только принесут нужные книги, но и поговорят с людьми, узнают проблемы. В этом случае библиотекари исполняют роль социальных работников. Только в Канте у нас проживает около 50 человек, которые активно пользуются этой услугой», — рассказывает Тамила Каджиева.

Работают здесь и с незрячими людьми. Для них в библиотечном фонде есть книги со шрифтом Брайля. Они могут воспользоваться и аудиолитературой. На днях читатель заказал Чингиза Айтматова в электронном формате. Маленькую флешку работница библиотеки отнесет читателю вместе со специальным аппаратом, который сможет воспроизвести звук. Потом человек может поменять книгу, надо только позвонить своему куратору.

Фото Юрия Кузьминых. Книга со шрифтом Брайля

«Когда мы начинали это дело, были сомнения, боялись, что читатели сломают электронные носители. Но время подтвердило правильность нашего решения. Люди очень дорожат техникой и делают все, чтобы она не выходила из строя. Мы пошли дальше и приобрели такие аппараты для районных библиотек. Там эта услуга стала популярна через несколько месяцев», — рассказывает Тамила Каджиева.

Лица с ограниченными возможностями — частые гости в областной библиотеке. Кроме всего прочего, для них здесь стараются организовывать встречи со специалистами по юридическим и социальным вопросам.