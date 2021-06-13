В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 796 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 820 пациентов, в больницах — 1 тысяча 976. В том числе 85 человек — в крайне тяжелом состоянии, 579 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 292 человек (или 65,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 319 человек. В Бишкеке выписаны 178 человек, Оше — 18, Чуйской области — 66, Ошской — 17, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 102 тысячи 633 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.