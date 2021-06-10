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Общество

В Джалал-Абад приехали предприниматели из Узбекистана. Обсудят сотрудничество

В Джалал-Абад из Наманганской области Узбекистана прибыла делегация бизнесменов, чиновников и журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, 50 человек приехали в Джалал-Абад для улучшения деловых и дружественных отношений между двумя странами.

Отмечается, что гостей ознакомят с производственными мощностями, природой и туристическими достопримечательностями Кыргызстана, которые являются бесценным ресурсом.

Сегодня в Джалал-Абаде пройдет бизнес-форум, где подпишут ряд соглашений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197083/
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