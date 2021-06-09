В Бишкеке из-за сильного ветра упало 12 деревьев и сломано 20 веток. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекзеленхоза убрали все упавшие деревья.

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«К сожалению, пострадали три человека. На улице Турусбекова на 60-летнюю горожанку упал плохо закрепленный шатер. С сотрясением женщина госпитализирована в больницу. На пересечении улиц Абдрахманова и проспекта Чуй на точку продажи напитков компании «Шоро» упало дерево, пострадали 38-летняя продавщица и 28-летняя покупательница. Обеим женщинам оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались», — отметили в мэрии.

Повреждено два автомобиля. Напротив ТЦ «Бишкек парк» поврежден рекламный щит. Собственник его демонтировал. На пересечении улиц Киевской и Тыныстанова порван баннер на рекламном щите. Собственник также устранил последствие. Одно дерево упало возле «Белого дома» на проспекте Чуй, никто не пострадал. В средней школе № 49 снесло шиферное покрытие.

В мэрии просят горожан не ставить автомобили под деревьями и быть осторожнее во время шквального ветра.

Если вы стали свидетелями падения деревьев или других предметов, сообщить о происшествии можно по номерам 1840, 1850. Для фото- и видеофактов работает WhatsApp-канал мэрии Бишкека: 0554182185.