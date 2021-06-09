COVID-19 в мире. Заразились более 173,9 миллиона, умерли более 3,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 360 тысяч 473 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 173 миллиона 904 тысячи 841 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 390 тысяч 562), Индии (28 миллионов 996 тысяч 473), Бразилии (17 миллионов 37 тысяч 129), Франции (5 миллионов 781 тысяча 556), Турции (5 миллионов 300 тысяч 236), России (5 миллионов 86 тысяч 386), Великобритании (4 миллиона 544 тысячи 372), Италии (4 миллиона 235 тысяч 592), Аргентине (4 миллиона 8 тысяч 771), Германии (3 миллиона 712 тысяч 574), Испании (3 миллиона 711 тысяч 27), Колумбии (3 миллиона 611 тысяч 602).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 745 тысяч 152. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 317 человек. В том числе в США всего скончались 598 тысяч 323 человека, Бразилии — 476 тысяч 792, Индии — 351 тысяча 309, Мексике — 229 тысяч 100, Великобритании — 128 тысяч 118, Италии — 126 тысяч 690 и России — 122 тысячи 409.

В Кыргызстане зарегистрировали 108 тысяч 173 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 452 тысячи 760, Узбекистане — 102 тысячи 163, Таджикистане — 13 тысяч 308.