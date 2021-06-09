В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 898 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 80 пациентов, в больницах — 1 тысяча 818. В том числе 106 человек — в крайне тяжелом состоянии, 518 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 165 человек (или 64 процентов) — оценивают как средней тяжести, 29 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 331 человек. В Бишкеке выписаны 178 человек, Оше — 20, Чуйской области — 84, Ошской — 9, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 101 тысяча 364 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.