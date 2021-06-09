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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали один летальный случай, в Чуйской и Ошской областях — по два.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 864 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196928/
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