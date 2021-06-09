В Кыргызстане за сутки выявили еще 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 183 случая, Оше — 73, Чуйской области — 70, Ошской — 70, Таласской — 6, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 34, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 108 тысяч 173 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.