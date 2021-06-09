Заброшенность и иллюзия безнаказанности. Почему дети идут на преступление

Подростковый период — самый сложный как для родителей, так и для самих детей. В этом возрасте молодые люди часто исследуют границы дозволенного. И иногда из-за того, что взрослые их четко не очертили, дети идут на преступления.

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В Кыргызстане за четыре месяца 2021 года несовершеннолетние совершили 373 преступления и проступка. В том числе на счету подростков два тяжких преступления. Одно из них — убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Ребенка, по версии следствия, зарезал его несовершеннолетний брат.

О том, почему дети идут на преступления и что влияет на их действия, 24.kg рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности МВД Нуржан Адылова.

— Нуржан Озубековна, в Кыргызстане уголовная ответственность наступает в 14 лет. Какую ответственность понесет ребенок, если он убил или ограбил до этого возраста?

— Да, действительно, по закону уголовная ответственность в нашей стране наступает с 14 лет. Если ребенок совершил преступление в 12 или 13 лет, он не понесет уголовную ответственность. При этом выяснять причину его поступка будут психологи и социологи. Например, в 2018 году в Джалал-Абадской области девочка убила своего младшего брата. Так как на момент совершения преступления ей не было 14 лет, с ней работали психологи, обследовали врачи соответствующего профиля. Сейчас эта девочка находится под контролем у социальных работников.

Совершая преступление, ребенок может находиться в невменяемом состоянии, у него могут быть отклонения, которые не заметили родители или педагоги в школе.

— Бытует мнение о том, что несовершеннолетние совершают самые жестокие преступления. Так ли это?

— Нет, нельзя говорить, что дети являются самыми жестокими преступниками. В 2020 году несовершеннолетними не было совершено ни одного тяжкого преступления, в этом году зафиксировано два таких случая.

— Из-за чего дети идут на жестокие преступления?

— Причины могут быть разными. На это может повлиять атмосфера в семье, окружении, психологические отклонения. В моей практике был случай, когда подросток в 15 лет убил своего близкого друга, он нанес ему 17 ножевых ранений. Его осудили, и сейчас он отбывает наказание. Обвиняемый рос в неблагополучной семье, а его друг, который жил в достатке, неудачно выразился в его адрес.

— Какие преступления чаще всего совершают подростки?

— В 2021 году несовершеннолетними было совершено более 150 преступлений, из них примерно половина — кражи. За последние два года не зарегистрировано разбойных нападений со стороны несовершеннолетних. Бывает, что дети бьют и отбирают у своих сверстников даже обувь или одежду.

В основном дети совершают кражи мобильных телефонов, воруют сладости в магазине, из алкоголя — максимум пиво.

— Насколько проблема наркомании и алкоголизма подростков актуальна в Кыргызстане?

— На сегодняшний день инспекция по делам несовершеннолетних ставит на учет в милицию, в том числе и за употребление наркотиков и спиртных напитков. Но их количество незначительно — три-четыре ребенка в год. Из наркотиков подростки в основном нюхают клей. Но в таком случае ребенок ставится на учет по результатам экспертизы. Подростков, которые употребляют тяжелые наркотики, у нас на учете нет.

— На самом ли деле дети мигрантов, оставшиеся без присмотра родителей, больше подвержены влиянию криминала?

— Действительно, дети мигрантов подвержены негативному влиянию общества. Тем не менее из 100 процентов несовершеннолетних только 30 процентов преступлений совершают дети мигрантов. В большинстве своем на незаконные действия идут ребята из необеспеченных семей. Дети мигрантов более подвержены насилию, которое совершается в их отношении, ведь они предоставлены сами себе.

Родственники, у которых живет ребенок, не уделяют ему должного внимания. Поэтому подросток может попасть в негативную компанию, соответственно, может совершить преступление. Нуржан Адылова

— Какая работа ведется милицией по профилактике преступлений среди детей?

— Мы читаем лекции в школах, проводим собрания, выпускаем буклеты по ответственности не только детей, но и их родителей. В памятках мы указываем, что должны делать родители во избежание негативных последствий. За четыре месяца мы провели более 400 рейдов, направленных на профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Милиционерами выявлены три факта употребления спиртного. В Центр по профилактике правонарушений доставлено 2 тысячи 500 подростков, в основном те, чья личность сначала не была установлена. Есть приказ МВД, где ребенок в ночное время может быть в общественном месте только в сопровождении родителей.

Бывает, что подростки дерутся между собой, собирая толпу на уровне школ. Для того чтобы это предотвратить, милиция проводит викторины, спортивные мероприятия между школами и областями.

— Существует мнение, что интернет негативно влияет на подростков. Так ли это?

— К сожалению, да, интернет пагубно влияет на характер ребенка. Дети смотрят ролики, фильмы, где есть сцены насилия. Естественно, это отражается на их психике и развитии в целом.

— Что влияет на детскую преступность в стране?

— В нашей стране, к сожалению, нет бесплатного досуга. Не все родители могут позволить оплатить ребенку тот или иной кружок. Занятость очень влияет на то, чтобы подросток не совершал преступления. Опять-таки, зачастую родители обеспечивают ребенка одеждой, питанием, но в целом не обращают внимания на его желания, на то, как он себя чувствует, не интересуются им. Порой такие упущения приводят к тому, что подросток совершает мелкие кражи, а иногда и на разбои идет. Были моменты, когда ребенок оказался в центре профилактики, при беседе с родителями выясняется, что они не знают, где находится их чадо.