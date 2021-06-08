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Общество

Международная конференция LAMPA по дата-журналистике прошла онлайн

Международная конференция по дата-журналистике LAMPA-2021 в этом году прошла в режиме онлайн. Об этом сообщили в Internews.

Участники LAMPA в течение пяти дней обсуждали, как технологии, данные и инновации меняют журналистику и аудиторию, зачем объединяться редакциям разных стран, какие навыки надо развивать журналистам и как работать над международными историями.

22 спикера из семи стран рассказали о том, каким был 2020 год для отрасли, как учить и учиться дата-журналистике, о связи расследований и данных, о дата-проектах, получивших международное признание.

При этом формат конференции позволял одним из них находится в студии, с гостями и модераторами, в то время как спикеры из других стран и участники конференции могли подключиться со своих компьютеров и мобильных телефонов из любой точки мира.

Партнером LAMPA в этом году стала Высшая школа экономики — единственный вуз России, в котором дата-журналистика введена как отдельная дисциплина.

Организаторы отметили, что сообщество дата-журналистов растет, и поэтому важно поддерживать сотрудничество внутри него.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196865/
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