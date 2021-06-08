Бишкекская школа современного искусства проведет благотворительную ярмарку

В столице пройдет благотворительная ярмарка. Об этом сообщается на странице Бишкекской школы современного искусства (БиШСИ) в Facebook.

По ее данным, мероприятие состоится завтра, 9 июня, с 17.00 до 23.00 в Save The Ales. Средства собираются на операцию отца участницы БиШСИ Оксаны Капишниковой. «После диагностики оказалось, что у него произошел отрыв хорды митрального клапана. Моему папе назначили операцию, без которой нельзя обойтись. И обидно, что для некоторых, может, сумма незначительная — около 150 тысяч сомов, но для нашего семейного бюджета на данный момент это тяжелая ноша», — написала она.

В БиШСИ отметили, что на ярмарке можно будет приобрести объекты искусства (картины маслом, фотографии, открытки, стикеры и многое другое), публикации про современное искусство Кыргызстана за приемлемую цену и полезные закуски себе домой.

Также можно перечислить средства на электронные кошельки:

Mbank Онлайн КБ Кыргызстан — номер 996551714149;

Эльсом, О!Деньги — номер 0704470755.