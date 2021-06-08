Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 263 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 8 июня:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;
- Клинический родильный дом № 2 — 15;
- Городская клиническая больница № 1 — 42;
- Городская клиническая больница № 6 — 19;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 17;
- Чуйская областная объединенная больница — 23;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 26;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 32;
- Республиканский центр наркологии — 28;
- Национальный центр фтизиатрии — 18.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 714 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.