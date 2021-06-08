Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 263 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 июня:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;

Клинический родильный дом № 2 — 15;

Городская клиническая больница № 1 — 42;

Городская клиническая больница № 6 — 19;

Национальный центр кардиологии и терапии — 17;

Чуйская областная объединенная больница — 23;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 26;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 32;

Республиканский центр наркологии — 28;

Национальный центр фтизиатрии — 18.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 107 тысяч 714 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.